Главное на сегодня.
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Политика
Президент Швейцарии посетил КиевЗаррина Салимова, Берн-Киев
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В ходе своего первого визита в Украину после начала войны Иньяцио Кассис встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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Жизнь в Швейцарии
Русские литераторы о Швейцарии и о войнеНаталья Беглова, Женева
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Размышление о том, повлияло ли увиденное в стране вооруженного нейтралитета на отношение просвещенных россиян к применению силы в качестве инструмента внешней политики.
За сокрытие лица в общественном месте ответят франкомНа прошлой неделе Федеральный совет передал в парламент текст нового закона, закрепляющего результаты прошлогоднего голосования.
Кризис и доходы швейцарских домохозяйствВ прошлом году швейцарцы стали богаче, чем когда-либо прежде, но в 2022-м, из-за краха фондовых рынков, глобальные активы сократятся впервые за 14 лет.
Анн-Катрин Шмид: Мнение наивного человекаПожилые люди обладают тем преимуществом, что, многое пережив, они умеют даже на текущие события смотреть как бы с расстояния – часто и не такое повидали. А потому стоит найти время, чтобы к ним прислушаться. Что мы и сделали.
Сотня лучших и 700 примкнувших к ним11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Гурманство по МишленуСреди 138 швейцарских ресторанов, включенных в знаменитый путеводитель за 2022 год, один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй, а 30 впервые стали «звездными».