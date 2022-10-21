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пятница, 21 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Президент Швейцарии посетил Киев

Заррина Салимова, Берн-Киев

В ходе своего первого визита в Украину после начала войны Иньяцио Кассис встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Жизнь в Швейцарии

Русские литераторы о Швейцарии и о войне

Наталья Беглова, Женева

Размышление о том, повлияло ли увиденное в стране вооруженного нейтралитета на отношение просвещенных россиян к применению силы в качестве инструмента внешней политики.

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