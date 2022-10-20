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Семья Баренбойм в Швейцарских АльпахФестиваль «Музыка в Андерматте» приглашает любящих горы меломанов на поистине необыкновенные концерты. Да еще со скидкой для наших читателей!
Как производить газ из отходов?Водуазский стартап разработал технологию, которая могла бы заменить значительную часть используемого в Швейцарии российского газа.
За сокрытие лица в общественном месте ответят франкомНа прошлой неделе Федеральный совет передал в парламент текст нового закона, закрепляющего результаты прошлогоднего голосования.
Сотня лучших и 700 примкнувших к ним11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Швейцария готовится к ядерной угрозеПравительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.