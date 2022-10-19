Наши люди Анн-Катрин Шмид: Мнение наивного человека Надежда Сикорская, Женева Пожилые люди обладают тем преимуществом, что, многое пережив, они умеют даже на текущие события смотреть как бы с расстояния – часто и не такое повидали. А потому стоит найти время, чтобы к ним прислушаться. Что мы и сделали. подробнее