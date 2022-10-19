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среда, 19 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Анн-Катрин Шмид: Мнение наивного человека

Надежда Сикорская, Женева

Пожилые люди обладают тем преимуществом, что, многое пережив, они умеют даже на текущие события смотреть как бы с расстояния – часто и не такое повидали. А потому стоит найти время, чтобы к ним прислушаться. Что мы и сделали.

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Культура

Art Basel с французским акцентом

Заррина Салимова, Базель-Париж

Первый французский выпуск ярмарки современного искусства Art Basel пройдет в Париже с 20 по 23 октября.

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