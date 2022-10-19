Главное на сегодня.
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Наши люди
Анн-Катрин Шмид: Мнение наивного человекаНадежда Сикорская, Женева
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Пожилые люди обладают тем преимуществом, что, многое пережив, они умеют даже на текущие события смотреть как бы с расстояния – часто и не такое повидали. А потому стоит найти время, чтобы к ним прислушаться. Что мы и сделали.
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Культура
Art Basel с французским акцентомЗаррина Салимова, Базель-Париж
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Первый французский выпуск ярмарки современного искусства Art Basel пройдет в Париже с 20 по 23 октября.
Сотня лучших и 700 примкнувших к ним11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.
Санкции и женевская экономикаФонд «Женевский финансовый центр» опубликовал отчет, в котором особое внимание уделяется влиянию введенных в отношении России санкций на финансовой сектор кантона.
Семья Баренбойм в Швейцарских АльпахФестиваль «Музыка в Андерматте» приглашает любящих горы меломанов на поистине необыкновенные концерты. Да еще со скидкой для наших читателей!
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Сотня лучших и 700 примкнувших к ним11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.
Швейцария готовится к ядерной угрозеПравительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.