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вторник, 18 октября 2022 года   

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Всего просмотров: 1,385

Швейцария готовится к ядерной угрозе

 Правительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.

Всего просмотров: 1,861
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