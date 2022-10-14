Культура Семья Баренбойм в Швейцарских Альпах Надежда Сикорская, Андерматт Фестиваль «Музыка в Андерматте» приглашает любящих горы меломанов на поистине необыкновенные концерты. Да еще со скидкой для наших читателей! подробнее