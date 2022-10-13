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пятница, 14 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Как производить газ из отходов?

Заррина Салимова, Лозанна

Водуазский стартап разработал технологию, которая могла бы заменить значительную часть используемого в Швейцарии российского газа.

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Культура

Семья Баренбойм в Швейцарских Альпах

Надежда Сикорская, Андерматт

Фестиваль «Музыка в Андерматте» приглашает любящих горы меломанов на поистине необыкновенные концерты. Да еще со скидкой для наших читателей!

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