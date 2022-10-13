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Образование и наука
Как производить газ из отходов?Заррина Салимова, Лозанна
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Водуазский стартап разработал технологию, которая могла бы заменить значительную часть используемого в Швейцарии российского газа.
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Культура
Семья Баренбойм в Швейцарских АльпахНадежда Сикорская, Андерматт
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Фестиваль «Музыка в Андерматте» приглашает любящих горы меломанов на поистине необыкновенные концерты. Да еще со скидкой для наших читателей!
Права человека в России и русскоязычные СМИ в ШвейцарииРепрессии оппонентов, свобода слова и гражданские права в России оказались в центре внимания швейцарских и международных политиков.
Швейцария готовится к ядерной угрозеПравительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.
Кушать нужно всем, даже россиянамПрезидент компании Nestlé Поль Бюльке объяснил в эфире RTS решение не покидать окончательно российский рынок.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Швейцария готовится к ядерной угрозеПравительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.
Сотня лучших и 700 примкнувших к ним11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.