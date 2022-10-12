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среда, 12 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Швейцария готовится к ядерной угрозе

Заррина Салимова, Берн

Правительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.

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Культура

«Катя Кабанова», женское прочтение

Надежда Сикорская, Женева

Большой театр Женевы приглашает меломанов в лирико-драматическое путешествие в русский городок на Волге. В грозу.

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Швейцария готовится к ядерной угрозе

 Правительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.

Всего просмотров: 436
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