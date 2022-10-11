Главное на сегодня.
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Политика
Права человека в России и русскоязычные СМИ в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн-Женева
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Репрессии оппонентов, свобода слова и гражданские права в России оказались в центре внимания швейцарских и международных политиков.
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Культура
Отвлечемся от повседневности!Надежда Сикорская, Берн-Женева
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17 и 19 октября в Швейцарии выступит российский пианист Даниил Трифонов.
В Швейцарию пришла новая волна коронавируса?Рост заболеваемости почти на 50%, новая кампания по вакцинации, целесообразность второго бустера – мы продолжаем следить за развитием эпидемии Covid-19.
19 градусов – это тепло или холодно?Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов.
Подержанная роскошь – все равно роскошьФирменные вещи в хорошем состоянии находят покупателей, желающих ими попользоваться. Причем не задёшево.
Кушать нужно всем, даже россиянамПрезидент компании Nestlé Поль Бюльке объяснил в эфире RTS решение не покидать окончательно российский рынок.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.