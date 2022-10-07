Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
19 градусов – это тепло или холодно?Заррина Салимова, Берн
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Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов.
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Швейцарский стиль
Подержанная роскошь – все равно роскошьНадежда Сикорская, Лозанна
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Фирменные вещи в хорошем состоянии находят покупателей, желающих ими попользоваться. Причем не задёшево.
Коронавирус и раннее половое созреваниеМеждународные исследования дали возможное научное объяснение личным наблюдениям мам некоторых девочек.
Уход Ули Маурера и новые решения парламентаФедеральный советник объявил о своей отставке в последний день парламентской сессии, в ходе которой депутаты обсудили ряд важных вопросов.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Вероника Прензилевич: «В жизни всегда должна быть цель»Россиянка из Женевы будет участвовать в организуемом Швейцарской федерацией бодибилдеров конкурсе, который пройдет 8 октября недалеко от Люцерна.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.