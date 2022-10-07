Жизнь в Швейцарии 19 градусов – это тепло или холодно? Заррина Салимова, Берн Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов. подробнее