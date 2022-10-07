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пятница, 7 октября 2022 года   

07.10.2022 - 13:00Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

19 градусов – это тепло или холодно?

Заррина Салимова, Берн

Возможные ограничения на отопление в жилых помещениях в случае нехватки энергоносителей вызвали недовольство как арендодателей, так и арендаторов.

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Швейцарский стиль

Подержанная роскошь – все равно роскошь

Надежда Сикорская, Лозанна

Фирменные вещи в хорошем состоянии находят покупателей, желающих ими попользоваться. Причем не задёшево.

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