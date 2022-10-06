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четверг, 6 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

В Швейцарию пришла новая волна коронавируса?

Заррина Салимова, Берн

Рост заболеваемости почти на 50%, новая кампания по вакцинации, целесообразность второго бустера – мы продолжаем следить за развитием эпидемии Covid-19.

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Культура

Три дня учителя Паши

Надежда Сикорская, Лозанна

Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступил вышедший в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc роман украинского писателя Сергия Жадана «Интернат», в переводе Ирины Дмытрышин.

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