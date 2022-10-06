Главное на сегодня.
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Здоровье
В Швейцарию пришла новая волна коронавируса?Заррина Салимова, Берн
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Рост заболеваемости почти на 50%, новая кампания по вакцинации, целесообразность второго бустера – мы продолжаем следить за развитием эпидемии Covid-19.
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Культура
Три дня учителя ПашиНадежда Сикорская, Лозанна
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Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступил вышедший в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc роман украинского писателя Сергия Жадана «Интернат», в переводе Ирины Дмытрышин.
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
«Селфи с Антоном Чеховым»Так называется документальный фильм, которым открывается ретроспектива швейцарского режиссера Доминик де Рива в Швейцарской синематеке в Лозанне.
Коронавирус и раннее половое созреваниеМеждународные исследования дали возможное научное объяснение личным наблюдениям мам некоторых девочек.
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Вероника Прензилевич: «В жизни всегда должна быть цель»Россиянка из Женевы будет участвовать в организуемом Швейцарской федерацией бодибилдеров конкурсе, который пройдет 8 октября недалеко от Люцерна.