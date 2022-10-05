Главное на сегодня.
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Вальс с термамиО горячих источниках, феноменологической архитектуре и шедеврах мировой архитектуры в горной деревне.
Монетный двор Швейцарии запускает «Машину времени»Сегодня, 29 сентября, поступит в обращение Timemachine – новая специальная монета, посвященная швейцарской часовой промышленности.
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.