Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеНадежда Сикорская, Женева
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Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
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Образование и наука
Женевский университет переименует корпус имени Карла ФогтаЗаррина Салимова, Женева
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Ректорат намерен изменить название одного из университетских зданий из-за расистских и сексистских взглядов, которые поддерживал немецко-швейцарский ученый-натуралист XIX века.
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Вальс с термамиО горячих источниках, феноменологической архитектуре и шедеврах мировой архитектуры в горной деревне.
Буйство осенних красок под швейцарским небомШвейцария прекрасна в любое время года, но отличается особым очарованием осенью, когда цвет листьев на деревьях начинает меняться и будто замершая природа приводит туристов в мечтательное состояние. Изумительное время для прогулок!
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.