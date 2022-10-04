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вторник, 4 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

Надежда Сикорская, Женева

Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

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Образование и наука

Женевский университет переименует корпус имени Карла Фогта

Заррина Салимова, Женева

Ректорат намерен изменить название одного из университетских зданий из-за расистских и сексистских взглядов, которые поддерживал немецко-швейцарский ученый-натуралист XIX века.

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