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Политика
Уход Ули Маурера и новые решения парламентаЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный советник объявил о своей отставке в последний день парламентской сессии, в ходе которой депутаты обсудили ряд важных вопросов.
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Здоровье
Коронавирус и раннее половое созреваниеНадежда Сикорская, Лозанна
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Международные исследования дали возможное научное объяснение личным наблюдениям мам некоторых девочек.
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Вальс с термамиО горячих источниках, феноменологической архитектуре и шедеврах мировой архитектуры в горной деревне.
Праздник чрева в швейцарских замкахВ воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Буйство осенних красок под швейцарским небомШвейцария прекрасна в любое время года, но отличается особым очарованием осенью, когда цвет листьев на деревьях начинает меняться и будто замершая природа приводит туристов в мечтательное состояние. Изумительное время для прогулок!