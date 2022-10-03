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понедельник, 3 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Уход Ули Маурера и новые решения парламента

Заррина Салимова, Берн

Федеральный советник объявил о своей отставке в последний день парламентской сессии, в ходе которой депутаты обсудили ряд важных вопросов.

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Здоровье

Коронавирус и раннее половое созревание

Надежда Сикорская, Лозанна

Международные исследования дали возможное научное объяснение личным наблюдениям мам некоторых девочек.

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