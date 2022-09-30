Главное на сегодня.
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Культура
«Селфи с Антоном Чеховым»Надежда Сикорская, Женева
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Так называется документальный фильм, которым открывается ретроспектива швейцарского режиссера Доминик де Рива в Швейцарской синематеке в Лозанне.
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Культура
Праздник чрева в швейцарских замкахЗаррина Салимова, Берн
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В воскресенье, 2 октября, в седьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году еде.
Реакция Швейцарии на последние события в России и УкраинеОфициальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.
Результаты голосования 25 сентябряПовышение пенсионного возраста для женщин, отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям, интенсивное животноводство – швейцарский народ высказал свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Результаты голосования 25 сентябряПовышение пенсионного возраста для женщин, отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям, интенсивное животноводство – швейцарский народ высказал свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
За страховку придется платить большеПосле четырех лет относительной стабильности взносы на медицинское страхование в 2023 году снова вырастут, достигнув в среднем 334,70 франков в месяц, что на 6,6% больше, чем в этом году.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.