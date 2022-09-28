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Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Надежда Сикорская, Женева
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Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
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Здоровье
За страховку придется платить большеЗаррина Салимова,
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После четырех лет относительной стабильности взносы на медицинское страхование в 2023 году снова вырастут, достигнув в среднем 334,70 франков в месяц, что на 6,6% больше, чем в этом году.
Реакция Швейцарии на последние события в России и УкраинеОфициальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.
Конец эпохи отрицательных ставок в ШвейцарииШвейцарский национальный банк (BNS/SNB) повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 0,5%. Какие последствия будет иметь это решение?
Результаты голосования 25 сентябряПовышение пенсионного возраста для женщин, отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям, интенсивное животноводство – швейцарский народ высказал свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
Реакция Швейцарии на последние события в России и УкраинеОфициальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.
Результаты голосования 25 сентябряПовышение пенсионного возраста для женщин, отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям, интенсивное животноводство – швейцарский народ высказал свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
За страховку придется платить большеПосле четырех лет относительной стабильности взносы на медицинское страхование в 2023 году снова вырастут, достигнув в среднем 334,70 франков в месяц, что на 6,6% больше, чем в этом году.