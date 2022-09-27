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вторник, 27 сентября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

«Сломанному стулу» – 25 лет

Надежда Сикорская, Женева

По случаю юбилея неправительственная организация Handicap International пригласила в Женеву свою сотрудницу Ольгу Савченко, ведущую с гражданским населением Украины просветительскую работу о рисках, связанных с разрывными зарядами. Нашей Газете удалось с ней встретиться.

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Экономика

Как онлайн-магазины заставляют нас покупать больше

Заррина Салимова, Женева

Федерация потребителей Романдии (FRC) и общественная организация Public Eye изучили методы, применяемые интернет-платформами для воздействия на пользователей и побуждения их к покупкам.

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