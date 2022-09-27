Главное на сегодня.
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Политика
«Сломанному стулу» – 25 летНадежда Сикорская, Женева
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По случаю юбилея неправительственная организация Handicap International пригласила в Женеву свою сотрудницу Ольгу Савченко, ведущую с гражданским населением Украины просветительскую работу о рисках, связанных с разрывными зарядами. Нашей Газете удалось с ней встретиться.
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Экономика
Как онлайн-магазины заставляют нас покупать большеЗаррина Салимова, Женева
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Федерация потребителей Романдии (FRC) и общественная организация Public Eye изучили методы, применяемые интернет-платформами для воздействия на пользователей и побуждения их к покупкам.
Платить с помощью QR-кодаС 1 октября в Швейцарии красные и оранжевые платежные квитанции будут заменены QR-кодами. Что это будет означать на практике?
Реакция Швейцарии на последние события в России и УкраинеОфициальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.
Почему так трудно школьникам?Этот вопрос обсуждался экспертами, собравшимися на прошлой неделе в Университете Лозанны по случаю Международной недели образования и профессиональной подготовки.
Результаты голосования 25 сентябряПовышение пенсионного возраста для женщин, отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям, интенсивное животноводство – швейцарский народ высказал свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Реакция Швейцарии на последние события в России и УкраинеОфициальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.