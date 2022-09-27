Политика

Надежда Сикорская, Женева

По случаю юбилея неправительственная организация Handicap International пригласила в Женеву свою сотрудницу Ольгу Савченко, ведущую с гражданским населением Украины просветительскую работу о рисках, связанных с разрывными зарядами. Нашей Газете удалось с ней встретиться.