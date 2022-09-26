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понедельник, 26 сентября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Реакция Швейцарии на последние события в России и Украине

Надежда Сикорская, Берн

Официальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.

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Политика

Результаты голосования 25 сентября

Заррина Салимова, Берн

Повышение пенсионного возраста для женщин, отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям, интенсивное животноводство – швейцарский народ высказал свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.

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понедельник, 26 сентября 2022 года
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