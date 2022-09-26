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Политика
Реакция Швейцарии на последние события в России и УкраинеНадежда Сикорская, Берн
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Официальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.
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Политика
Результаты голосования 25 сентябряЗаррина Салимова, Берн
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Повышение пенсионного возраста для женщин, отмена налога с финансового источника на проценты по внутренним облигациям, интенсивное животноводство – швейцарский народ высказал свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.
Кто распространяет фейки про Швейцарию?В социальных сетях появился фальшивый плакат, якобы от имени властей призывающий швейцарцев доносить на соседей, которые отапливают квартиру ваше 19 градусов. Кто за этим стоит?
Платить с помощью QR-кодаС 1 октября в Швейцарии красные и оранжевые платежные квитанции будут заменены QR-кодами. Что это будет означать на практике?
Почему так трудно школьникам?Этот вопрос обсуждался экспертами, собравшимися на прошлой неделе в Университете Лозанны по случаю Международной недели образования и профессиональной подготовки.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Серж Шаршун возвращается в ШвейцариюРаботы первого (и последнего) русского дадаиста показывает женевская галерея «Artvera’s».
Реакция Швейцарии на последние события в России и УкраинеОфициальная позиция была сформулирована быстро, между Нью-Йорком и Берном. А вот практические действия потребуют времени.