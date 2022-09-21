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четверг, 22 сентября 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Рекордная прибыль швейцарских нефтетрейдеров

Заррина Салимова, Женева

Всплеск волатильности и потребность Европы в энергоносителях приносят высокие доходы базирующимся в Женеве и Цуге компаниям по торговле сырьевыми товарами.

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Экономика

Книжная война

Надежда Сикорская, Женева

Генеральный директор сети книжных магазинов Payot Libraire подал жалобу в Комиссию по конкуренции (Comco) против группы Madrigall, в которую входят, в частности, крупнейшие французские издательства Gallimard и Flammarion.

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Федор Поляков: "На воздушных путях между Локарно и Прагой" |
понедельник, 26 сентября 2022 года
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Посольство РФ в Швейцарии обвинило Нашу Газету в русофобии

 Из уважения к нашей многонациональной многотысячной аудитории редакция не может оставить это без ответа.

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