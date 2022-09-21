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Экономика
Рекордная прибыль швейцарских нефтетрейдеровЗаррина Салимова, Женева
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Всплеск волатильности и потребность Европы в энергоносителях приносят высокие доходы базирующимся в Женеве и Цуге компаниям по торговле сырьевыми товарами.
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Экономика
Книжная войнаНадежда Сикорская, Женева
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Генеральный директор сети книжных магазинов Payot Libraire подал жалобу в Комиссию по конкуренции (Comco) против группы Madrigall, в которую входят, в частности, крупнейшие французские издательства Gallimard и Flammarion.
Посольство РФ в Швейцарии обвинило Нашу Газету в русофобииИз уважения к нашей многонациональной многотысячной аудитории редакция не может оставить это без ответа.
Кто распространяет фейки про Швейцарию?В социальных сетях появился фальшивый плакат, якобы от имени властей призывающий швейцарцев доносить на соседей, которые отапливают квартиру ваше 19 градусов. Кто за этим стоит?
Россиянам будет сложнее получить швейцарскую визуФедеральный совет принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Швейцарией и Россией.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Россиянам будет сложнее получить швейцарскую визуФедеральный совет принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Швейцарией и Россией.
Платить с помощью QR-кодаС 1 октября в Швейцарии красные и оранжевые платежные квитанции будут заменены QR-кодами. Что это будет означать на практике?