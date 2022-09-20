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вторник, 20 сентября 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Кто распространяет фейки про Швейцарию?

Заррина Салимова, Берн

В социальных сетях появился фальшивый плакат, якобы от имени властей призывающий швейцарцев доносить на соседей, которые отапливают квартиру ваше 19 градусов. Кто за этим стоит?

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Экономика

Женева – кантон, жадный до налогов?

Надежда Сикорская, Женева

Торгово-промышленная палата Женевы упрекает государственные органы в нерачительном управлении общественными финансами.

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Федор Поляков: "На воздушных путях между Локарно и Прагой" |
понедельник, 26 сентября 2022 года
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