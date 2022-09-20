Жизнь в Швейцарии Кто распространяет фейки про Швейцарию? Заррина Салимова, Берн В социальных сетях появился фальшивый плакат, якобы от имени властей призывающий швейцарцев доносить на соседей, которые отапливают квартиру ваше 19 градусов. Кто за этим стоит? подробнее