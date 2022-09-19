Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Кто распространяет фейки про Швейцарию?Заррина Салимова, Берн
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В социальных сетях появился фальшивый плакат, якобы от имени властей призывающий швейцарцев доносить на соседей, которые отапливают квартиру ваше 19 градусов. Кто за этим стоит?
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Экономика
Женева – кантон, жадный до налогов?Надежда Сикорская, Женева
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Торгово-промышленная палата Женевы упрекает государственные органы в нерачительном управлении общественными финансами.
Посольство РФ в Швейцарии обвинило Нашу Газету в русофобииИз уважения к нашей многонациональной многотысячной аудитории редакция не может оставить это без ответа.
Корин Амашер: «Надо признать коллективную вину»Сборник статей под названием «Общая история, разные воспоминания: Украина, Россия, Польша» вышел в 2021 году в лозаннском издательстве Éditions Antipodes, моментально разошелся и теперь ожидает второго издания. Предлагаем вам запись беседы с одним из его составителей.
В Швейцарии выбрали отель годаЭтого почетного титула, по версии гида GaultMillau, удостоен лозаннский Beau-Rivage Palace.
Посольство РФ в Швейцарии обвинило Нашу Газету в русофобииИз уважения к нашей многонациональной многотысячной аудитории редакция не может оставить это без ответа.
Россиянам будет сложнее получить швейцарскую визуФедеральный совет принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Швейцарией и Россией.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.