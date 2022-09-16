Культура

Заррина Салимова, Берн

В 2014 году Бернский художественный музей получил в наследство коллекцию Хильдебранда Гурлитта, одного из четырех торговцев «дегенеративным искусством» при нацистском режиме в Германии. До 15 января произведения из этой коллекции можно увидеть на специальной выставке.