Главное на сегодня.
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Культура
Русские лоты швейцарской историиНадежда Сикорская, Женева
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На сентябрьские торги в Аукционном доме Пиге выставлена коллекция Фонда швейцарцев в мире, содержащая интереснейшие предметы, способные привлечь коллекционеров и любителей среди наших читателей.
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Культура
Непростое наследство нацистского арт-дилераЗаррина Салимова, Берн
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В 2014 году Бернский художественный музей получил в наследство коллекцию Хильдебранда Гурлитта, одного из четырех торговцев «дегенеративным искусством» при нацистском режиме в Германии. До 15 января произведения из этой коллекции можно увидеть на специальной выставке.
Инфляция и зарплатыНа фоне растущей стоимости жизни в Швейцарии профсоюзы требуют повышения заработных плат в следующем году на 4-5%. Выполнить это требование не так просто.
Корин Амашер: «Надо признать коллективную вину»Сборник статей под названием «Общая история, разные воспоминания: Украина, Россия, Польша» вышел в 2021 году в лозаннском издательстве Éditions Antipodes, моментально разошелся и теперь ожидает второго издания. Предлагаем вам запись беседы с одним из его составителей.
Елизавета II и ШвейцарияНовость о кончине британской королевы восприняли с большой грустью во всем мире, в том числе и в Швейцарской Конфедерации, которую Ее Величество посетила с официальным визитом лишь однажды.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
В Швейцарии выбрали отель годаЭтого почетного титула, по версии гида GaultMillau, удостоен лозаннский Beau-Rivage Palace.