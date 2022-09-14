Наши люди Корин Амашер: «Надо признать коллективную вину» Надежда Сикорская, Женева Сборник статей под названием «Общая история, разные воспоминания: Украина, Россия, Польша» вышел в 2021 году в лозаннском издательстве Éditions Antipodes, моментально разошелся и теперь ожидает второго издания. Предлагаем вам запись беседы с одним из его составителей. подробнее