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среда, 14 сентября 2022 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Корин Амашер: «Надо признать коллективную вину»

Надежда Сикорская, Женева

Сборник статей под названием «Общая история, разные воспоминания: Украина, Россия, Польша» вышел в 2021 году в лозаннском издательстве Éditions Antipodes, моментально разошелся и теперь ожидает второго издания. Предлагаем вам запись беседы с одним из его составителей.

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Культура

Жан-Люк Годар: нонконформист и бунтарь

Заррина Салимова, Ролль

13 сентября в возрасте 91 года ушел из жизни французско-швейцарский режиссер, чьи фильмы во многом определили развитие современного киноискусства.

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понедельник, 26 сентября 2022 года
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