Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Елизавета II и ШвейцарияЗаррина Салимова, Берн
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Новость о кончине британской королевы восприняли с большой грустью во всем мире, в том числе и в Швейцарской Конфедерации, которую Ее Величество посетила с официальным визитом лишь однажды.
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Культура
«Жидовка» открывает сезонНадежда Сикорская, Женева
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15 сентября в Большом театре Женевы состоится премьера оперы Фроманталя Галеви в постановке американского режиссера Дэвида Олдена и под музыкальным руководством французского дирижера Марка Минковского.
Covid-19: обновите ваши приложения!Обновление приложения с сертификатом о вакцинации, новая бустерная вакцина от варианта Омикрон, ухудшение общего самочувствия населения – мы продолжаем следить за развитием ситуации по коронавирусу в Швейцарии.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Пора готовить сани!В Швейцарском национальном музее в Цюрихе проходит выставка роскошных исторических саней, на протяжении нескольких столетий служивших символом социального статуса их владельцев.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.