Жизнь в Швейцарии Елизавета II и Швейцария Заррина Салимова, Берн Новость о кончине британской королевы восприняли с большой грустью во всем мире, в том числе и в Швейцарской Конфедерации, которую Ее Величество посетила с официальным визитом лишь однажды. подробнее