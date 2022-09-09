Главное на сегодня.
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Здоровье
Подорожание медстраховки неизбежно?Заррина Салимова, Берн
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Страховые компании предупреждают о неминуемом росте расходов на медобслуживание, а власти, в свою очередь, подготовили очередной пакет мер для сдерживания стоимости базовой страховки.
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Жизнь в Швейцарии
Монументальный кусок швейцарского сыраЛеонид Слонимский, Лозанна
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в здание, где многие из вас, вероятно, бывали.
Зачем Абдалле Шатила Сбербанк?В прошлую пятницу стало известно, что женевский бизнесмен ливанского происхождения приобрел цюрихский филиал российского гиганта, который теперь будет называться TradeXbank.
Что выгоднее: снимать или покупать жилье?До конца прошлого года почти по всей Швейцарии ежемесячные расходы для владельцев жилья были ниже, чем для арендаторов. Сейчас во многих местах ситуация изменилась.
Covid-19: обновите ваши приложения!Обновление приложения с сертификатом о вакцинации, новая бустерная вакцина от варианта Омикрон, ухудшение общего самочувствия населения – мы продолжаем следить за развитием ситуации по коронавирусу в Швейцарии.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.