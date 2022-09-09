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пятница, 9 сентября 2022 года   

08.09.2022 - 07:47А нейтралитет и ныне там

Главное на сегодня.
Здоровье

Подорожание медстраховки неизбежно?

Заррина Салимова, Берн

Страховые компании предупреждают о неминуемом росте расходов на медобслуживание, а власти, в свою очередь, подготовили очередной пакет мер для сдерживания стоимости базовой страховки.

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Жизнь в Швейцарии

Монументальный кусок швейцарского сыра

Леонид Слонимский, Лозанна

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в здание, где многие из вас, вероятно, бывали.

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понедельник, 26 сентября 2022 года
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