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Здоровье
Covid-19: обновите ваши приложения!Заррина Салимова, Берн
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Обновление приложения с сертификатом о вакцинации, новая бустерная вакцина от варианта Омикрон, ухудшение общего самочувствия населения – мы продолжаем следить за развитием ситуации по коронавирусу в Швейцарии.
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Образование и наука
В Цюрихском политехе займутся изучением происхождения жизни во ВселеннойНадежда Сикорская, Цюрих
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Более сорока исследовательских групп под руководством лауреата Нобелевской премии Дидье Кело, будут идти до самой сути фундаментальных вопросов, стоящих перед человечеством.
Уходя, гасите светВ условиях надвигающегося энергокризиса Федеральный совет запустил кампанию под лозунгом «Энергия ограничена. Давайте не будем тратить ее впустую».
Что выгоднее: снимать или покупать жилье?До конца прошлого года почти по всей Швейцарии ежемесячные расходы для владельцев жилья были ниже, чем для арендаторов. Сейчас во многих местах ситуация изменилась.
Зачем Абдалле Шатила Сбербанк?В прошлую пятницу стало известно, что женевский бизнесмен ливанского происхождения приобрел цюрихский филиал российского гиганта, который теперь будет называться TradeXbank.
Дорогами контрабандистов через швейцарскую границуШвейцарские и французские туристические организации разработали ряд пеших маршрутов, которые расскажут об увлекательных приключениях торговцев, нелегально проносивших ценные грузы через франко-швейцарскую границу.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.