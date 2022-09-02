Время менять паспортаО введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
Novartis расстается с SandozФармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле планирует вывести свое дочернее подразделение по производству дженериков на швейцарскую биржу в качестве независимой компании.
Скидка для женевцевКантон предлагает жителям Женевы возможность приобретать местные продукты со скидкой 20%.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.