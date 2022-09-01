Культура (Под)забытый Юон прозвучит в Лозанне Надежда Сикорская, Лозанна 8 сентября в Кантональной и университетской библиотеке Лозанны состоится концерт из произведений Павла Юона – родившегося в Москве и скончавшегося в Веве композитора, 150-летие которого отмечается в этом году. Предлагаем вашему вниманию запись беседы с главным вдохновителем и организатором вечера. подробнее