Главное на сегодня.
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Культура
(Под)забытый Юон прозвучит в ЛозаннеНадежда Сикорская, Лозанна
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8 сентября в Кантональной и университетской библиотеке Лозанны состоится концерт из произведений Павла Юона – родившегося в Москве и скончавшегося в Веве композитора, 150-летие которого отмечается в этом году. Предлагаем вашему вниманию запись беседы с главным вдохновителем и организатором вечера.
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Культура
Длинная ночь музеев в ЦюрихеЗаррина Салимова, Цюрих
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В субботу, 3 сентября, культурные учреждения города на Лиммате будут работать до двух часов ночи.
Время менять паспортаО введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.
Пенсионная реформа и гендерное равенство25 сентября швейцарский народ будет голосовать по вопросу стабилизации фонда страхования по старости AVS/AHV. О чем конкретно идет речь?
«Жить вместе»Восьмой выпуск водуазской фотографической биеннале пройдет в Веве с 3 по 25 сентября. Интересующейся публике предстоит увидеть около пятидесяти инсталляций.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Скидка для женевцевКантон предлагает жителям Женевы возможность приобретать местные продукты со скидкой 20%.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.