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четверг, 1 сентября 2022 года   

31.08.2022 - 07:06Прощайте, Михаил Сергеевич!

Главное на сегодня.
Культура

(Под)забытый Юон прозвучит в Лозанне

Надежда Сикорская, Лозанна

8 сентября в Кантональной и университетской библиотеке Лозанны состоится концерт из произведений Павла Юона родившегося в Москве и скончавшегося в Веве композитора, 150-летие которого отмечается в этом году. Предлагаем вашему вниманию запись беседы с главным вдохновителем и организатором вечера.

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Культура

Длинная ночь музеев в Цюрихе

Заррина Салимова, Цюрих

В субботу, 3 сентября, культурные учреждения города на Лиммате будут работать до двух часов ночи.

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понедельник, 26 сентября 2022 года
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