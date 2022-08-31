Прощайте, Михаил Сергеевич!

Вчера не стало Михаила Сергеевича Горбачева (1931-2022). Он скончался в Центральной клинической больнице Москвы на 92-м году жизни, после долгой и тяжелой болезни.

Как и каждая незаурядная личность, он вызывал противоречивые эмоции, думаем, и наши читатели относятся к нему по-разному: одни считают себя обязанными ему жизнью, другие проклинают. Но вряд ли кто-то станет отрицать его роль в новейшей истории России, постсоветского пространства и всего мира.

Давно известно, что в своем отечестве пророков нет. Известно и то, что большое видится на расстоянии. На наш взгляд, личность Михаила Сергеевича Горбачева еще получит достойную оценку, но должно пройти время. Отсчет начался…

В швейцарской истории он останется точно, ведь именно здесь, в Женеве, в ноябре 1985 года произошла историческая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, ставшая символом окончания Холодной войны. В Женеве же годы спустя Михаил Сергеевич основал неправительственную организацию Международный Зеленый Крест - по случаю его 20-летия мы в последний раз виделись с ним, это было в 2013 году.

Наша Газета не упускала случая обратить внимание читателей на связи М. С. Горбачева со Швейцарией. Перелистаем сегодня эти страницы. Помянем память. Пусть она будет светлой.