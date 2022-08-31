Главное на сегодня.
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Политика
Реформа раздораЗаррина Салимова, Берн
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25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
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Жизнь в Швейцарии
Кантон Во поддаст газу?Надежда Сикорская, Лозанна
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Возможность изменения кантонального законодательства бурно обсуждается в эти дни в парламенте.
Время менять паспортаО введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Как Швейцария будет экономить газФедеральный совет объявил о мерах, которые будут приняты в случае нехватки «голубого топлива».
Скидка для женевцевКантон предлагает жителям Женевы возможность приобретать местные продукты со скидкой 20%.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Время менять паспортаО введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.