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среда, 31 августа 2022 года   

31.08.2022 - 07:06Прощайте, Михаил Сергеевич!

Главное на сегодня.
Политика

Реформа раздора

Заррина Салимова, Берн

25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.

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Жизнь в Швейцарии

Кантон Во поддаст газу?

Надежда Сикорская, Лозанна

Возможность изменения кантонального законодательства бурно обсуждается в эти дни в парламенте.

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среда, 31 августа 2022 года
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 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. 

Всего просмотров: 1,564

Время менять паспорта

О введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.

Всего просмотров: 1,631
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