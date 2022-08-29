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понедельник, 29 августа 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Время менять паспорта

Надежда Сикорская, Берн

О введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.

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Экономика

Novartis расстается с Sandoz

Заррина Салимова, Базель

Фармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле планирует вывести свое дочернее подразделение по производству дженериков на швейцарскую биржу в качестве независимой компании.

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среда, 31 августа 2022 года
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