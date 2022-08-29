Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Время менять паспортаНадежда Сикорская, Берн
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О введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.
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Экономика
Novartis расстается с SandozЗаррина Салимова, Базель
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Фармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле планирует вывести свое дочернее подразделение по производству дженериков на швейцарскую биржу в качестве независимой компании.
Сергей Лебедев: «Мы возвращаемся в эпоху большого молчания»Роман «Дебютант» живущего в Германии российского писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc и завтра появится в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Как экономить энергию?Многих квартиросъемщиков ожидает повышение счетов за отопление и электричество. Какие же меры энергосбережения могут действительно оказаться эффективными?
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Как Швейцария будет экономить газФедеральный совет объявил о мерах, которые будут приняты в случае нехватки «голубого топлива».
Время менять паспортаО введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.