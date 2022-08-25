Главное на сегодня.
Легко ли украинским беженцам найти работу в Швейцарии?Швейцарская ассоциация работодателей (UPS) опубликовала результаты опроса, которые показывают, с какими проблемами сталкиваются ее члены при трудоустройстве лиц с защитным статусом S.
Что такое «розовая инфляция»?Женская одежда в Швейцарии стоит все дороже и дороже, в то время как цены на мужские и детские вещи остаются прежними. Почему так происходит?
«Покататься на ладье среди всех прелестей природы…»В жаркие августовские дни многие жители Швейцарии спасаются в прохладе ее многочисленных озер.
Сергей Лебедев: «Мы возвращаемся в эпоху большого молчания»Роман «Дебютант» живущего в Германии российского писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc и завтра появится в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в ШвейцарииМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Как Швейцария будет экономить газФедеральный совет объявил о мерах, которые будут приняты в случае нехватки «голубого топлива».