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Сергей Лебедев: «Мы возвращаемся в эпоху большого молчания»Надежда Сикорская, Берлин-Женева
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Роман «Дебютант» живущего в Германии российского писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc и завтра появится в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
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Здоровье
Противницам абортов – скидка?Заррина Салимова, Берн
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Швейцарская медицинская страховая компания Helsana попала под шквал критики после опубликованного на днях расследования.
Украинские беженцы готовятся к швейцарской зимеНесмотря на собственные проблемы, связанные с нехваткой электроэнергии, швейцарцы не перестают заботиться о тех, кто нашел на их территории убежище от войны.
Самые привлекательные кантоны для бизнесаБанк Credit Suisse опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших швейцарских регионов для компаний и частных лиц.
Что такое «розовая инфляция»?Женская одежда в Швейцарии стоит все дороже и дороже, в то время как цены на мужские и детские вещи остаются прежними. Почему так происходит?
«Наживающихся на войне наказать франком»Приблизительно с таким призывом, напоминающим известный лозунг «грабь награбленное», выступила швейцарская Партия зеленых.
Как экономить энергию?Многих квартиросъемщиков ожидает повышение счетов за отопление и электричество. Какие же меры энергосбережения могут действительно оказаться эффективными?
Сергей Лебедев: «Мы возвращаемся в эпоху большого молчания»Роман «Дебютант» живущего в Германии российского писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc и завтра появится в книжных магазинах Швейцарии и Франции.