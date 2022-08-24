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среда, 24 августа 2022 года   

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Сергей Лебедев: «Мы возвращаемся в эпоху большого молчания»

Надежда Сикорская, Берлин-Женева

Роман «Дебютант» живущего в Германии российского писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc и завтра появится в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

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Здоровье

Противницам абортов – скидка?

Заррина Салимова, Берн

Швейцарская медицинская страховая компания Helsana попала под шквал критики после опубликованного на днях расследования.

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среда, 31 августа 2022 года
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Сергей Лебедев: «Мы возвращаемся в эпоху большого молчания»

 Роман «Дебютант» живущего в Германии российского писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc и завтра появится в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 323
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