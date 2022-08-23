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Экономика
Как экономить энергию?Заррина Салимова, Берн
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Многих квартиросъемщиков ожидает повышение счетов за отопление и электричество. Какие же меры энергосбережения могут действительно оказаться эффективными?
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Политика
В Женеве готовят анти-чиновничий законНадежда Сикорская, Женева
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Можно предположить, что утрате государственными служащими статуса священной коровы обрадуются все, кроме самих госслужащих.
Украинские беженцы готовятся к швейцарской зимеНесмотря на собственные проблемы, связанные с нехваткой электроэнергии, швейцарцы не перестают заботиться о тех, кто нашел на их территории убежище от войны.
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.
Фонд ООН для реституции средств УзбекистануШвейцария и Узбекистан подписали соглашение о возвращении активов, окончательно конфискованных в рамках уголовного процесса в отношении Гульнары Каримовой.
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.
Лимон, вода, перец и кленовый сиропДиета Маster Cleanse cнова в моде.
Как экономить энергию?Многих квартиросъемщиков ожидает повышение счетов за отопление и электричество. Какие же меры энергосбережения могут действительно оказаться эффективными?