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вторник, 23 августа 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Как экономить энергию?

Заррина Салимова, Берн

Многих квартиросъемщиков ожидает повышение счетов за отопление и электричество. Какие же меры энергосбережения могут действительно оказаться эффективными?

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Политика

В Женеве готовят анти-чиновничий закон

Надежда Сикорская, Женева

Можно предположить, что утрате государственными служащими статуса священной коровы обрадуются все, кроме самих госслужащих.

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среда, 31 августа 2022 года
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