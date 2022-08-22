Главное на сегодня.
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Политика
Легко ли украинским беженцам найти работу в Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
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Швейцарская ассоциация работодателей (UPS) опубликовала результаты опроса, которые показывают, с какими проблемами сталкиваются ее члены при трудоустройстве лиц с защитным статусом S.
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Экономика
«Наживающихся на войне наказать франком»Надежда Сикорская, Берн
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Приблизительно с таким призывом, напоминающим известный лозунг «грабь награбленное», выступила швейцарская Партия зеленых.
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.
Украинские беженцы готовятся к швейцарской зимеНесмотря на собственные проблемы, связанные с нехваткой электроэнергии, швейцарцы не перестают заботиться о тех, кто нашел на их территории убежище от войны.
Швейцарские университеты в сотне лучшихВчера был опубликован новый «Шанхайский рейтинг», или Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно, начиная с 2003 года, составляет Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, а публикует, с 2009-го, независимая консалтинговая компания Shanghai Ranking Consultancy.
Лимон, вода, перец и кленовый сиропДиета Маster Cleanse cнова в моде.
Украинские беженцы готовятся к швейцарской зимеНесмотря на собственные проблемы, связанные с нехваткой электроэнергии, швейцарцы не перестают заботиться о тех, кто нашел на их территории убежище от войны.
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.