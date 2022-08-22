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понедельник, 22 августа 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Легко ли украинским беженцам найти работу в Швейцарии?

Заррина Салимова, Берн

Швейцарская ассоциация работодателей (UPS) опубликовала результаты опроса, которые показывают, с какими проблемами сталкиваются ее члены при трудоустройстве лиц с защитным статусом S.

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Экономика

«Наживающихся на войне наказать франком»

Надежда Сикорская, Берн

Приблизительно с таким призывом, напоминающим известный лозунг «грабь награбленное», выступила швейцарская Партия зеленых.

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среда, 31 августа 2022 года
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Всего просмотров: 1,670
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