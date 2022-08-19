Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Что такое «розовая инфляция»?Заррина Салимова, Берн
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Женская одежда в Швейцарии стоит все дороже и дороже, в то время как цены на мужские и детские вещи остаются прежними. Почему так происходит?
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Жизнь в Швейцарии
«Покататься на ладье среди всех прелестей природы…»Наталья Беглова, Женева
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В жаркие августовские дни многие жители Швейцарии спасаются в прохладе ее многочисленных озер.
Страсти по нейтралитетуВойна в Украине заставила многих швейцарцев задуматься о сути принципа нейтралитета, а вскоре, возможно, им придется занять четкую позицию по этому вопросу.
Швейцарские университеты в сотне лучшихВчера был опубликован новый «Шанхайский рейтинг», или Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно, начиная с 2003 года, составляет Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, а публикует, с 2009-го, независимая консалтинговая компания Shanghai Ranking Consultancy.
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.
Украинские беженцы готовятся к швейцарской зимеНесмотря на собственные проблемы, связаны с нехваткой электроэнергии, швейцарцы не перестают заботиться о тех, кто нашел на их территории убежище от войны.
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?