Швейцария ввела санкции против Виктора Януковича

Начиная с 18 часов в среду, 17 августа 2022 года возглавлявший Украину в 2010-2014 годах 72-летний Виктор Янукович и его 49-летний сын Александр фигурируют в списке лиц, находящихся под санкциями, сообщил сегодня Государственный секретариат по экономике (Seco). Таким образом Швейцарcкая Конфедерация поддержала санкции ЕС, объявленные еще 4 августа. Виктор и Александр Януковичи признаны ответственными за поддержку и организацию действий, угрожавших территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Согласно документу, составленному Федеральным департаментом экономики, образования и исследований (DEFR), Виктор Янукович участвовал в спецоперации России, направленной на смещение действующего президента во время первой фазы российской агрессии против Украины. Его сын Александр продолжал вести коммерческую деятельность в Донбассе, контролируемом сепаратистами, в частности, в энергетической и банковской сферах, а также в сферах недвижимости, торговли углем и строительства.

Как уже рассказывала Наша Газета, благодаря торговле углем Александр Янукович смог за три года «заработать» 100 миллионов долларов, но еще в 2014 году он и его отец стали фигурантами судебных разбирательств в Женеве.