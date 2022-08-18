Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 18 августа 2022 года   

17.08.2022 - 17:39Швейцария ввела санкции против Виктора Януковича

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.05
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 63.89

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

О Валерио Ольджати, балконах с дырками и колоннах-домиках

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. 

Всего просмотров: 1,402

Страсти по нейтралитету

Война в Украине заставила многих швейцарцев задуматься о сути принципа нейтралитета, а вскоре, возможно, им придется занять четкую позицию по этому вопросу.

Всего просмотров: 1,327

Швейцарские университеты в сотне лучших

Вчера был опубликован новый «Шанхайский рейтинг», или Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно, начиная с 2003 года, составляет Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, а публикует, с 2009-го, независимая консалтинговая компания Shanghai Ranking Consultancy.

Всего просмотров: 1,099
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Украинские беженцы готовятся к швейцарской зиме

 Несмотря на собственные проблемы, связаны с нехваткой электроэнергии, швейцарцы не перестают заботиться о тех, кто нашел на их территории убежище от войны.

Всего просмотров: 751

Обезьянья оспа – ситуация ухудшается

 В Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.

Всего просмотров: 973

Когда Нацбанк несет убытки

 В первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?

Всего просмотров: 1,660
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top