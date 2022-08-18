О Валерио Ольджати, балконах с дырками и колоннах-домикахМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Страсти по нейтралитетуВойна в Украине заставила многих швейцарцев задуматься о сути принципа нейтралитета, а вскоре, возможно, им придется занять четкую позицию по этому вопросу.
Швейцарские университеты в сотне лучшихВчера был опубликован новый «Шанхайский рейтинг», или Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно, начиная с 2003 года, составляет Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, а публикует, с 2009-го, независимая консалтинговая компания Shanghai Ranking Consultancy.
Украинские беженцы готовятся к швейцарской зимеНесмотря на собственные проблемы, связаны с нехваткой электроэнергии, швейцарцы не перестают заботиться о тех, кто нашел на их территории убежище от войны.
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?