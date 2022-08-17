На пляж, с музыкой!Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро.
О Валерио Ольджати, балконах с дырками и колоннах-домикахМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Страсти по нейтралитетуВойна в Украине заставила многих швейцарцев задуматься о сути принципа нейтралитета, а вскоре, возможно, им придется занять четкую позицию по этому вопросу.
На пляж, с музыкой!Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
Обезьянья оспа – ситуация ухудшаетсяВ Швейцарии зарегистрировано уже более 370 случаев заражения этим заболеванием, при том что лекарство от него доступно пока единицам.