Главное на сегодня.
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Образование и наука
Швейцарские университеты в сотне лучшихНадежда Сикорская, Женева
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Вчера был опубликован новый «Шанхайский рейтинг», или Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно, начиная с 2003 года, составляет Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, а публикует, с 2009-го, независимая консалтинговая компания Shanghai Ranking Consultancy.
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Культура
Невероятный мир глазами Дэвида ХокниЗаррина Салимова, Люцерн
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Люцернский художественный музей представляет первую в Швейцарии ретроспективу работ знаменитого британского художника.
Жан-Кристоф Эмменеггер, специалист по шпионамНаш сегодняшний гость – журналист с пятнадцатилетним стажем, член Швейцарского исторического общества. Основная сфера его интересов – исследования в области шпионажа и разведки, прежде всего в период холодной войны и до наших дней. Герой одного из его последних исследований – советский шпион, работавший под прикрытием журналиста.
На пляж, с музыкой!Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро.
О Валерио Ольджати, балконах с дырками и колоннах-домикахМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
На пляж, с музыкой!Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
Швейцарские университеты в сотне лучшихВчера был опубликован новый «Шанхайский рейтинг», или Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно, начиная с 2003 года, составляет Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун, а публикует, с 2009-го, независимая консалтинговая компания Shanghai Ranking Consultancy.