Главное на сегодня.
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Политика
Страсти по нейтралитетуНадежда Сикорская, Женева
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Война в Украине заставила многих швейцарцев задуматься о сути принципа нейтралитета, а вскоре, возможно, им придется занять четкую позицию по этому вопросу.
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Экономика
Credit Suisse готовится к увольнениям?Надежда Сикорская, Цюрих
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Второй крупнейший швейцарский банк хочет сократить расходы на миллиард франков.
Туристы из России, их качество и количествоЛюбовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.
Жан-Кристоф Эмменеггер, специалист по шпионамНаш сегодняшний гость – журналист с пятнадцатилетним стажем, член Швейцарского исторического общества. Основная сфера его интересов – исследования в области шпионажа и разведки, прежде всего в период холодной войны и до наших дней. Герой одного из его последних исследований – советский шпион, работавший под прикрытием журналиста.
На пляж, с музыкой!Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро.
PostFinance, «Сбербанк» и FINMAСанкции и ограничительные меры затрагивают не только швейцарские филиалы российских компаний, но и организации, которые собирают средства для помощи украинцам.
Страсти по нейтралитетуВойна в Украине заставила многих швейцарцев задуматься о сути принципа нейтралитета, а вскоре, возможно, им придется занять четкую позицию по этому вопросу.
На пляж, с музыкой!Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро.