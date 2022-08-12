Главное на сегодня.
Туристы из России, их качество и количествоЛюбовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.
PostFinance, «Сбербанк» и FINMAСанкции и ограничительные меры затрагивают не только швейцарские филиалы российских компаний, но и организации, которые собирают средства для помощи украинцам.
Жан-Кристоф Эмменеггер, специалист по шпионамНаш сегодняшний гость – журналист с пятнадцатилетним стажем, член Швейцарского исторического общества. Основная сфера его интересов – исследования в области шпионажа и разведки, прежде всего в период холодной войны и до наших дней. Герой одного из его последних исследований – советский шпион, работавший под прикрытием журналиста.
PostFinance, «Сбербанк» и FINMAСанкции и ограничительные меры затрагивают не только швейцарские филиалы российских компаний, но и организации, которые собирают средства для помощи украинцам.
На пляж, с музыкой!Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?