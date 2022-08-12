Наш сегодняшний гость – журналист с пятнадцатилетним стажем, член Швейцарского исторического общества. Основная сфера его интересов – исследования в области шпионажа и разведки, прежде всего в период холодной войны и до наших дней. Герой одного из его последних исследований – советский шпион, работавший под прикрытием журналиста.