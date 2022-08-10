Главное на сегодня.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
Бесплатно в музей!Каждую субботу в августе все текущие выставки в бернских музеях можно посетить без билета.
Туристы из России, их качество и количествоЛюбовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.
Туристы из России, их качество и количествоЛюбовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
PostFinance, «Сбербанк» и FINMAСанкции и ограничительные меры затрагивают не только швейцарские филиалы российских компаний, но и организации, которые собирают средства для помощи украинцам.