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Жизнь в Швейцарии
Туристы из России, их качество и количествоНадежда Сикорская, Берн
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Любовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.
Максим Осипов: «Уехал – значит, уехал»Воспользовавшись пребыванием российского писателя в резиденции в Литературном фонде Яна Михальского, мы поговорили с ним о том, что больше всего волнует сегодня всех нас, – о войне и мире.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
Бесплатно в музей!Каждую субботу в августе все текущие выставки в бернских музеях можно посетить без билета.
Максим Осипов: «Уехал – значит, уехал»Воспользовавшись пребыванием российского писателя в резиденции в Литературном фонде Яна Михальского, мы поговорили с ним о том, что больше всего волнует сегодня всех нас, – о войне и мире.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
Туристы из России, их качество и количествоЛюбовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.