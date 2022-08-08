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вторник, 9 августа 2022 года   

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Жизнь в Швейцарии

Туристы из России, их качество и количество

Надежда Сикорская, Берн

Любовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.

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среда, 31 августа 2022 года
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Всего просмотров: 2,769

Когда Нацбанк несет убытки

 В первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?

Всего просмотров: 1,407

Туристы из России, их качество и количество

 Любовь россиян к Швейцарии такова, что они проникают в нее несмотря на все преграды. Однако сотрудники туристической индустрии страны ожидают большего.

Всего просмотров: 402
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