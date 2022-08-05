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Культура
Бесплатно в музей!Заррина Салимова, Берн
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Каждую субботу в августе все текущие выставки в бернских музеях можно посетить без билета.
Максим Осипов: «Уехал – значит, уехал»Воспользовавшись пребыванием российского писателя в резиденции в Литературном фонде Яна Михальского, мы поговорили с ним о том, что больше всего волнует сегодня всех нас, – о войне и мире.
Швейцарские университеты и ЕСОжидаемого многими сближения между Берном и Брюсселем по вопросам научных исследований и образования пока не произошло. Тем не менее, отдельные высшие учебные заведения Конфедерации смогут принять участие в европейской инициативе образовательных альянсов.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
Максим Осипов: «Уехал – значит, уехал»Воспользовавшись пребыванием российского писателя в резиденции в Литературном фонде Яна Михальского, мы поговорили с ним о том, что больше всего волнует сегодня всех нас, – о войне и мире.
Когда Нацбанк несет убыткиВ первой половине 2022 года Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) зафиксировал потери в размере 95,2 млрд франков. Что это означает для Конфедерации и кантонов?
Бесплатно в музей!Каждую субботу в августе все текущие выставки в бернских музеях можно посетить без билета.