Рыболовлев против Бувье: рано делить шкуру

Противостояние между проживавшим ранее в Женеве российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и женевским арт-дилером Ивом Бувье длится уже более семи лет, и Наша Газета исправно знакомила вас с основными его этапами, проходившими в Женеве, Сингапуре, США и Монако.

Вчера стало известно, что точку в этом громком деле ставить рано: Женевский суд отменил прекращение производства по иску Дмитрия Рыболовлева против Ива Бувье, а также по уголовному расследованию против Бувье и его партнерши Тани Раппо по обвинению в мошенничестве, злоупотреблении доверием и отмывании денег в особо крупных размерах. Многочисленные досье вернулись в прокуратуру, и мы будем следить за развитием ситуации. Те, кто не в курсе, могут ознакомиться с содержанием предыдущих серий в наших архивных материалах.