Карикатура ложь, да в ней намек?Рассказ о том, чем швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung рассердила Посольство Российской Федерации в Берне.
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам…Положить деньги на счет, вложить их в акции или спрятать дома под матрасом: новое исследование платформы Moneyland показывает, как швейцарцы хранят и инвестируют свои средства.
Плату за проезд взять и отменить?… С такой инициативой выступили представители левых партий Женевы.
Белая башняУдивительная история Жана-Батиста Тавернье, писателя, купца и путешественника.
Плату за проезд взять и отменить?… С такой инициативой выступили представители левых партий Женевы.
Турбулентное лето Федерального советаЧлены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.