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Швейцария все-таки примет раненых украинцевДо недавнего времени Берн отказывался лечить жертв войны в Украине, ссылаясь на нейтралитет. Почему власти изменили свое решение?
Готова ли Швейцария к энергетическому кризису?Швейцарские власти подготовили план действий на случай нехватки газа и электричества этой зимой.
Карикатура ложь, да в ней намек?Рассказ о том, чем швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung рассердила Посольство Российской Федерации в Берне.
Турбулентное лето Федерального советаЧлены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.
Белая башняУдивительная история Жана-Батиста Тавернье, писателя, купца и путешественника.
Плату за проезд взять и отменить?… С такой инициативой выступили представители левых партий Женевы.