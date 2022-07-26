Главное на сегодня.
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Экономика
А часы идутНадежда Сикорская, Женева
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Сложная экономическая ситуация щадит швейцарскую часовую индустрию. По крайней мере, пока.
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Политика
Плату за проезд взять и отменить?Заррина Салимова, Женева
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… С такой инициативой выступили представители левых партий Женевы.
Почему раненые украинцы не могут лечиться в Швейцарии?Конфедерация отклонила просьбу НАТО, сославшись на свой нейтралитет и Женевские конвенции.
Готова ли Швейцария к энергетическому кризису?Швейцарские власти подготовили план действий на случай нехватки газа и электричества этой зимой.
Швейцария все-таки примет раненых украинцевДо недавнего времени Берн отказывался лечить жертв войны в Украине, ссылаясь на нейтралитет. Почему власти изменили свое решение?
Турбулентное лето Федерального советаЧлены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.
Диплом диплому розньПлата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.
Белая башняУдивительная история Жана-Батиста Тавернье, писателя, купца и путешественника.