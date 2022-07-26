Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 26 июля 2022 года   

23.07.2022 - 19:50Швейцарский нейтралитет – с оружием в руках?
23.07.2022 - 13:07Гульнара Каримова может снова разбогатеть

Главное на сегодня.
Экономика

А часы идут

Надежда Сикорская, Женева

Сложная экономическая ситуация щадит швейцарскую часовую индустрию. По крайней мере, пока.

подробнее

Политика

Плату за проезд взять и отменить?

Заррина Салимова, Женева

… С такой инициативой выступили представители левых партий Женевы.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 59.97

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Почему раненые украинцы не могут лечиться в Швейцарии?

 Конфедерация отклонила просьбу НАТО, сославшись на свой нейтралитет и Женевские конвенции.

Всего просмотров: 1,458

Готова ли Швейцария к энергетическому кризису?

 Швейцарские власти подготовили план действий на случай нехватки газа и электричества этой зимой.

Всего просмотров: 1,358

Швейцария все-таки примет раненых украинцев

 До недавнего времени Берн отказывался лечить жертв войны в Украине, ссылаясь на нейтралитет. Почему власти изменили свое решение?

Всего просмотров: 1,345
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Турбулентное лето Федерального совета

 Члены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.

Всего просмотров: 1,123

Диплом диплому рознь

 Плата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,247

Белая башня

 Удивительная история Жана-Батиста Тавернье, писателя, купца и путешественника.

Всего просмотров: 2,093
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top