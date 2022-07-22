Главное на сегодня.
Нужно ли Швейцарии больше работников из третьих стран?В условиях нехватки рабочей силы в Швейцарии звучат призывы облегчить правила найма для граждан третьих стран. Тем временем, небольшие административные послабления уже предусмотрены.
Как изменилось отношение швейцарцев к нейтралитету?Война в Украине заставила швейцарцев более пессимистично смотреть в будущее и привела к более критическому восприятию нейтралитета. В то же время идея сотрудничества с НАТО или ЕС в области политики безопасности становится все более популярной.
Турбулентное лето Федерального советаЧлены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Турбулентное лето Федерального советаЧлены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.
Диплом диплому розньПлата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.